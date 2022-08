Calo dell'Euro, ora vale come un dollaro. Le previsioni degli analisti

L'euro è tornato sotto il livello del dollaro per la seconda volta da quando è stato introdotto nel 2002. Era già accaduto a metà luglio, in una tendenza che da mesi sta portando la moneta unica a valere sempre meno nei confronti della valuta americana.

Le ragioni del calo

Le ragioni sono molteplici: c'entra il prezzo del gas naturale, che viene importato dall'estero dell'Eurozona e quindi comporta una perdita di valore per l'euro - moneta dell'importatore - e un rafforzamento di quelle utilizzate dagli esportatori (come il rublo russo); influisce il rischio di una recessione per l'Europa, sempre più probabile, e infine il rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed, la banca centrale americana. Al rialzo del costo del denaro infatti la valuta tende a rafforzarsi, e dunque il dollaro si è rivalutato nei confronti dell'euro, vista la posizione meno determinata contro l'inflazione da parte della Bce.