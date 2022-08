Anche per il 2022 è stato confermato l’aiuto per tutte coloro che mettono al mondo un figlio in situazione di disagio economico. La domanda va inviata al proprio Comune entro sei mesi dal parto o dall’adozione ed è obbligatorio allegare il proprio ISEE, che non deve superare i 17.747,58 euro. Non è possibile richiedere il contributo se si percepisce già la Naspi