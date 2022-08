Prestiti al consumo, boom per vacanze e nozze, ma salgono i tassi

Una indagine di Facile.it e Prestiti.it sui primi 6 mesi dell'anno mette in evidenza la voglia di vacanze degli italiani: rispetto al 2021, sono quasi raddoppiati i prestiti per i viaggi estivi. E crescono tanto anche per i viaggi di nozze. Guarda il video

A Sky Tg24 Business focus sui prestiti al consumo: l'importo medio rischiesto per questa tipologia di finanziamento è superiore a 11mila euro, in crescita di quasi il 4% rispetto al primo semestre 2021, evidenzia un sondaggio presentato da Yuri Griggio di Facile.it. Sul fronte delle finalità di queste richieste, in evidenza la richiesta di soldi per viaggi e vacanze, che fa segnare un exploit di +96%. La finalità più gettonata resta quella di liquidità (avere più contanti pronti a disposizione da spendere), circa un terzo delle richieste; poi per comprare auto usate (17%), per consolidare altri debiti già contratti (15%) e per ristrutturazioni di case e immobili (12%). In aumento il costo di questi finanziamenti, a cusa dell'inflazione, specie nella seconda parte del semestre.

Nella puntata del 2 agosto (rivedila qui) spazio anche alle tensioni su mercati asiatici per la visita di Nancy Pelosi, speaker della Camera USA, a Taiwan, con Roberto Rossignoli di Moneyfarm.