9/10 ©IPA/Fotogramma

31 AGOSTO - Le imprese industriali e relative al settore dell’edilizia, devono presentare all’INPS le domande per la cassa integrazione per eventi non evitabili verificati nel mese precedente. Nella stessa data è prevista la scadenza del versamento IVA intracomunitaria per gli enti non commerciali e produttori agricoli, relativamente agli acquisti intracomunitari del mese precedente e le scadenze per la presentazione dei modelli INTRA mensili relativi agli adempimenti Intrastat, da parte di operatori intracomunitari con obbligo mensile