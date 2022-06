Bonus 200 euro, ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo

A Sky tg24 Business le risposte alle domande più diffuse sul bonus anti inflazione da 200 euro: chi può riceverlo, come richiederlo, quando sarà erogato e in che forma. Guarda il video

Il commercialista Gianluca Timpone, durante Sky Tg24 Business, scioglie tutti i dubbi delle persone interessate al bonus da 200 euro predisposto dal Governo come una tantum contro il caro-vita: sarà erogato probabilmente con le pensioni e le buste paga di luglio per chi ne ha diritto (prima condizione, avere un reddito ISEE non superiore a 35mila euro), mentre per gli altri soggetti (come ad esempio i lavoratori autonomi) è necessario presentare apposita domanda.

Nella puntata del 7 giugno (rivedila qui) spazio anche all'avvio del Salone del Mobile di Milano con Daniel Talens, ceo di Alessi.