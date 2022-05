Eurostat, disoccupazione Eurozona in calo al 6,8% a marzo

Cronaca

Covid, ecco le nuove regole da oggi per i luoghi di lavoro

L’obbligo del Green pass è andato in archivio anche per andare a lavoro, tranne poche eccezioni. Per quanto riguarda le mascherine, quasi ovunque i dispositivi di protezione sono solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore. Per il settore privato, resta in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi

L’Italia ha detto addio l’1 maggio al Green Pass mentre resta in vigore, almeno fino al 15 giugno, l'obbligo di mascherine in molti posti al chiuso. In altri luoghi, soprattutto sul lavoro, l'uso delle protezioni resta “raccomandato”. Ecco quali sono le nuove regole sui posti lavorativi

GREEN PASS - Con il primo maggio è andato definitivamente in archivio il Green Pass, con l'unica eccezione per l'ingresso nelle Rsa (almeno fino al 31 dicembre). Il certificato verde non è più obbligatorio, anche se i virologi invitano comunque a completare il ciclo vaccinale. Dunque anche per andare a lavoro non serve più esibire il certificato verde