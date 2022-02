Scatola nera obbligatoria sulle auto: cosa cambierà da luglio

3/10 ©IPA/Fotogramma

La normativa, che impone obblighi precisi per le case automobilistiche, riguarda i nuovi modelli e, in un secondo momento, le immatricolazioni. Per i veicoli in circolazione non cambia nulla. Chi ha una macchina non deve quindi preoccuparsi di installare l'Event data recorder o la black box, com’è anche conosciuta

Auto, dagli Usa all’Europa: i modelli più venduti nel mondo nel 2021. FOTO