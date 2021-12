Tra inflazione e variante Omicron: le prossime mosse della Fed

Il presidente della Federal Reserve - la banca centrale americana - Jerome Powell ci ha abituato alle inversioni di marcia. Nel 2018, con l'economia Usa nel pieno del suo vigore, aveva promesso di imboccare un sentiero di rialzo dei tassi di interesse, per evitare di surriscaldare i prezzi. Nel 2019 Powell era già tornato sui suoi passi con l'ennesimo taglio al costo del denaro, di fronte ai segnali di rallentamento della crescita a livello globale. Quando poi gli animi si erano rasserenati, l'impegno di mantenere i tassi stabili è finito in archivio davanti all'urgenza della pandemia e della conseguente crisi economica. E così, tra un cambio di passo e l'altro, arriviamo alla scorsa settimana. Dopo mesi spesi a rassicurare i mercati riguardo alla natura temporanea dell'inflazione, il numero uno della Federal Reserve ha nuovamente spiazzato gli addetti ai lavori: "È un buon momento per la Fed per ritirare la parola "transitoria" per quanto riguarda l'inflazione".

Ora gli occhi sono puntati sull'ultima riunione dell'anno della Fed, il 14-15 dicembre, quando Jerome Powell dovrebbe imprimere un'accelerazione al cosiddetto "tapering", ossia la riduzione delle misure di sostegno all'economia sotto forma di acquisti di titoli di Stato. E al contempo dovrebbe anche annunciare tempistiche più aggressive per il taglio dei tassi di interesse previsto per l'anno prossimo, con l'obiettivo di calmierare i prezzi. Chissà però che l'avanzata della variante Omicron non induca Powell a ingranare la retromarcia. Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim, ha commentato le prossime mosse della Fed a Sky TG24 Business. Guarda nel video il suo intervento.

