Crisi microchip, Lanci (ex Lenovo): "Arriva riduzione tempi d'attesa"

La crisi dei semiconduttori continua a mettere a dura prova diversi comparti economici, in particolare quello automobilistico, costretto a tagliare drasticamente la produzione. A settembre, però, si è registrato un primo rallentamento: cosa aspettarci nei prossimi mesi? Lo spiega a Sky TG24 Business Gianfranco Lanci, ex presidente di Lenovo. IL VIDEO

"Le settimane continueranno a ridursi piano piano. Quando si parla di semiconduttori, è sempre stato normale pensare a tempi di consegna di 14-16 settimane. Penso che nel giro di 12 mesi, torneremo alle 16-18 settimane, ma è un processo graduale, quasi settimana per settimana". Così Gianfranco Lanci, ex presidente di Lenovo, a Sky TG24 Business. Secondo una ricerca di Susquehanna Financial Group, i tempi di consegna nel mese corrente sono aumentati di un giorno a circa 21,9 settimane rispetto a settembre. Per alcuni semiconduttori, il ritardo si è contratto in modo significativo.