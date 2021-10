Green pass: assenze per malattia in aumento, ma pochi i controlli

Il forte aumento delle assenze per malattia negli ultimi giorni ha destato il sospetto che qualche lavoratore sia ricorso a un certificato falso per evitare le sanzioni previste per chi non può entrare in ufficio perché privo del Green pass. Ma i controlli sui lavoratori in malattia sono pochi rispetto alla mole dei certificati Condividi:

Si è fatto strada il sospetto - negli ultimi giorni - che decine di migliaia di lavoratori non in possesso di Green Pass ricorrano a finte malattie per evitare di pagare il tampone, ma anche di subire le sanzioni previste per chi non può entrare in ufficio perché privo del certificato verde. Dubbio rafforzato dal forte aumento dei certificati medici, quasi il doppio in media giornaliera rispetto al periodo pre-Covid.

Pochi medici fiscali e pochi controlli Il sospetto che qualcuno di questi certificati non corrisponda a un reale malessere è più che legittimo, anche alla luce del fatto che già normalmente in media alle visite di controllo viene revocata la malattia a un malato su 5 nel privato e a uno su tre nel pubblico. E questo in una situazione in cui i controlli già di per sé non sono tantissimi, anche perché a farli c’è una ristretta pattuglia di medici: parliamo di poche centinaia. A fronte di oltre cinque milioni e mezzo di certificati presentati nel secondo trimestre di quest’anno, le visite mediche di controllo sono state meno di 250mila. In media 43 ogni mille malati, con un’incidenza più che quadrupla nel pubblico rispetto al privato. Numeri per altro in calo rispetto al periodo pre covid. In sostanza c’è una possibilità su 25 di venire controllati.