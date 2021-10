I giovani di Confindustria: Draghi senza eredi, riformare politica

I giovani industriali dal loro convegno nazionale: "Draghi ha evitato il cortocircuito politico-istituzionale". Per gli under 40 di Viale dell'Astronomia in Italia si deve tagliare il cuneo fiscale per rilanciare il lavoro

Riformare la politica. È questo l'imperativo che arriva dal presidente dei Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, nella sua relazione al convegno nazionale di Napoli. Per Di Stefano la politica può venir riformata solo dai partiti. Per gli industriali serve: "una nuova leva" e "servono nuovi ideali, da coltivare in Parlamento come nei tinelli, nei bar, nelle piazze, nelle università". I giovani di viale dell'Astronomia hanno detto di sentirsi onorevolmente rappresentati dal premier Draghi. Hanno però soggiunto che non basta. Secondo Di Stefano: "Draghi ha evitato il cortocircuito politico-istituzionale. Ma non è suo compito riformare la politica". "Draghi non ha eredi, ma il metodo Draghi. Dobbiamo formare persone che riscoprano il valore delle istituzioni".

Le richieste dei giovani industriali

"Dialoghiamo con un esecutivo che non usa misure repressive e questa è una buona notizia". . . Dal convegno nazionale di Napoli, gli industriali under 40 plaudono al documento programmatico di bilancio. La Finanziaria per il 2021 prevede il rinvio al 2023 della plastic tax e della sugar tax . "L' Italia deve abbassare il cuneo fiscale per incoraggiare il lavoro. Questa è l'autostrada verso il futuro del Paese". Anche sulle pensioni i giovani industriali espongono idee chiare. Siamo il futuro di questo Paese, i giovani servono a far funzionare il sistema sociale" Poi, arriva una bacchettata la politica. "Quota 102, 104? Chiediamo un sistema pensionistico più equo tra le generazioni. Smettiamola di fare campagna elettorale sulle pensioni!" Infine una richiesta forte. "Creiamo subito quote per gli under40 nei board delle società di Piazza Affari, dove la media dei componenti resta over 60".