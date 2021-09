Borsa: Europa in rosso, amplia il calo anche Milano -2,7%

Le Borse europee proseguono in profondo rosso in attesa dei risultati di Wall Street con i future in forte calo. Nel Vecchio continente pagano un conto salato le banche (-3,8%) e le assicurazioni (-3,5%). L'indice d'area stoxx 600 cede il 2%, ai minimi degli ultimi due mesi. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro passa di mano a 1,1710, in calo dello 0,13%. Resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime con l'oro e l'argento poco mossi e il minerale di ferro in calo. In negativo anche il prezzo del petrolio con il Wti che scende a 0,54 dollari al barile (-2%) e il Brent a 74,10 dollari (-1,7%).