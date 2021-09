Regno Unito, tasso d'inflazione sale al 3,2%: balzo più alto dal 1997

Opinioni diverse

approfondimento

Quanto ci è costato e come è cambiata l'economia dopo l'11 settembre

Come racconta la Bbc, l’opinione pubblica è divisa in due sull’argomento inflazione, che sta piano piano coinvolgendo tutti. C’è chi sostiene che una sua crescita sia dovuta in larga misura agli sconti offerti dal settore del turismo studiati per attirare clienti e che quindi sia una situazione temporanea. Altri, invece, pensano che sia frutto delle forti pressioni che si stanno accumulando nell’economia del Paese. È certo che l’aumento dell’inflazione sia un fenomeno da studiare e valutare sul lungo periodo, e non mese per mese.