Cnh Industrial acquista gli escavatori di Sampierana per 102 milioni

Acquisizione in Italia per Cnh. Il gruppo ha rilevato per 101,8 milioni Sampierana, azienda nata negli anni '50 dalla bottega artigiana del ferro di Aleardo Para e oggi, sotto la gestione dei figli Cesare e Moreno, produttore di sottocarri cingolati, miniescavatori e pale compatte.



L' accordo, spiega una nota, prevede l'acquisizione del 90% del capitale sociale per poi ottenere il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione. Il corrispettivo sarà finanziato con la liquidità disponibile di CNH Industrial. "Quest'ultima acquisizione strategica darà un'accelerazione alla crescita del nostro segmento delle macchine per le costruzioni", ha detto Scott Wine, CEO di CNH Industrial, gruppo controllato da Exor, la holding proprietaria di Gedi che edita Repubblica. Il gruppo Sampierana "ha registrato anno dopo anno un trend positivo degli utili, in particolare in Europa - si legge nella nota - ed è rinomato per affidabilità, qualità e tecnologia innovativa. L'ampio portafoglio prodotti, l'elevata capacità di personalizzazione e i prototipi esistenti di macchine elettriche consentiranno a Cnh di aumentare l'offerta propria di prodotti e tecnologie". "E' una conferma, inoltre, dell'impegno di CNH Industrial nell'investire e voler far crescere il business delle macchine per le costruzioni, migliorando il proprio posizionamento nel mercato ad alta richiesta degli escavatori mini e midi".

L'azienda Sampierana Group



Sampierana è presente in Italia, dove si trovano il suo quartier generale (a San Piero in Bagno in provincia di Forlì e Cesena) e di siti produttivi (a Modena). La società ha anche una sua controllata al 100% con un sito produttivo a Kunshan, in Cina. Nel 2019 era entrata nel progetto Elite di Borsa Italiana.