Recovery bond, prima emissione: tasso più alto del Bund. Lo Skywall

La Commissione europea ha emesso oggi i primi bond per raccogliere i fondi per il Next Generation: sono stati raccolti sul mercato 20 miliardi di euro tramite un'obbligazione decennale in scadenza il 4 luglio 2031. Si tratta del meccanismo di finanziamento del Recovery Fund, attraverso prestiti richiesti al mercato girati poi agli stati membri.

Interessante è notare che il tasso di interesse del primo bond emesso dalla Commissione Europea presenta un rendimento più alto rispetto al Bund tedesco, considerato il titolo risk-free - che cioè non può sostanzialmente fallire - in Europa. Evidentemente gli investitori ritengono la Germania più sicura dell'intera Europa. Guarda nel video lo Sky Wall di Lorenzo Borga, e la risposta a questo proposito di Antonio Cesarano (Chief Global Strategist Intermonte Sim).

Clicca qui per vedere l'intera puntata di Sky TG24 Business, in cui è stato ospite anhce Gianclaudio Torlizzi (T-Commodity).