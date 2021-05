Visco a Sky TG24: "Ci sono segnali evidenti di ripresa"

"Ci sono segnali di ripresa molto evidente, indicatori e intenzioni da parte delle imprese che sono in forte recupero, mentre la spesa delle famiglie è ancora cauta. Se si riduce l’incertezza, prosegue la campagna vaccinale e si mantiene la dose di prudenza necessaria, la ripresa diventa concreta nella seconda parte dell’anno. Resteranno in difficoltà i settori come il turismo, la ristorazione". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a E-Venti su Sky TG24, dopo aver presentato oggi le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2020 e aver stimato che "nella media dell'anno l'espansione del Pil potrebbe superare il 4 per cento".