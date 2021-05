Doris: costi dei conti correnti? Compensano prestiti a tassi bassi

In una fase storica di prolungati tassi a zero, col costo del denaro ai minimi storici, le banche hanno margini bassi e fanno più fatica a guadagnare. Ecco il motivo di base per cui diversi istituti negli ultimi mesi hanno ritoccato verso l'alto i costi di tenuta dei conti correnti (come accertato da una studio pubblicato da Altroconsumo). Lo spiega a SkyTg24 Business Massimo Doris, amministratore delegata di Banca Mediolanum, che invita a guardare entrambi i lati della medaglia: i tassi bassissimi da un lato fanno sì che il conto corrente costi di più, dall'altro consentono di ottenere prestiti e mutui a tassi d'interesse mai così bassi. Riguarda qui la puntata di Sky Tg24 Business del 26 maggio, che comprende anche una lunga intervista a Luca di Montezemolo, in occasione del lancio di Itabus nel settore dei viaggi su gomma.