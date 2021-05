Salta proroga del blocco licenziamenti, resta fino al 30 giugno 2021

La scadenza per il blocco dei licenziamenti resta fissata al 30 giugno. Salta la proroga al 28 agosto per le aziende che avessero chiesto la cig Covid dall'entrata in vigore del decreto Sostegni bis entro la fine del prossimo mese.

Confermata scadenza del 30 giugno

Ad oggi, dunque, il blocco dei licenziamenti è previsto fino al 30 giugno, mentre slitta al 31 ottobre esclusivamente per le aziende che utilizzano il FIS o la cassa in deroga (CIGD). Col nuovo orientamento del ministero, oltre alla Cassa Covid, per chi chiede la CIGO non sarebbe dovuto il contributo addizionale (pari al 9, 12 e 15%, a seconda della durata della CIG) per chi chiede la CIGO impegnandosi a non licenziare. Questo l'esito del percorso di approfondimento tecnico nel governo svolto sulla base delle proposte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che prevedono un insieme più complessivo di misure per sostenere le imprese e i lavoratori nella fase della ripartenza.