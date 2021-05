Disney Store lascia l’Italia: i sindacati annunciano chiusura negozi

Le sigle sindacali hanno spiegato che la direzione societaria ha comunicato “di voler chiudere tutti i negozi sul territorio”. "Più di 230 dipendenti occupati nei circa 15 punti vendita sono ora con il fiato sospeso per l'inaspettata notizia", aggiungono i sindacati. Per martedì prossimo è prevista un'assemblea unitaria

Tra qualche mese i Disney Store, i negozi della catena internazionale specializzati nella vendita di prodotti Disney, chiuderanno in Italia. A dare la notizia sono i sindacati. “La direzione societaria ha comunicato alle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di voler chiudere tutti i negozi sul territorio", hanno spiegato in una nota. E hanno aggiunto: "Più di 230 dipendenti occupati nei circa 15 punti vendita sono ora con il fiato sospeso per l'inaspettata notizia", che "peraltro è arrivata a cose fatte, con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio scorso". Per martedì prossimo è prevista un'assemblea unitaria dei lavoratori.