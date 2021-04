Istat, lavoro: disoccupazione cala al 10,1%

Il tasso di disoccupazione scende a marzo al 10,1%, con un calo di 0,1 punti da febbraio. Il calo del numero di persone in cerca di lavoro riguarda però solo gli uomini e gli over25, mentre tra le donne e i giovani di 15-24 anni si osserva un aumento dei disoccupati. Il tasso di disoccupazione femminile sale all'11,4% (+2 punti da febbraio). La crescita dell'occupazione coinvolge invece gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi di quasi tutte le età.

A marzo +34 mila posti ma persi 900 mila in un anno

Rispetto a marzo dello scorso anno, le persone in cerca di lavoro risultano fortemente in crescita (+35,4%, pari a +652mila unità). Rispetto a marzo 2020, il primo mese di lockdown gli occupati sono 565mila unità in meno, e rispetto a prima della pandemia, a febbraio 2020, quasi 900 mila in meno. Su base annua l'andamento dei tassi è concorde: l'occupazione cala di 0,7 punti per gli uomini e di 1,6 punti per le donne.