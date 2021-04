Cassa Geometri, nel 2016-2020 incremento dei redditi superiore al 25%

Il Comitato dei Delegati della Cassa Geometri ha approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio 2020 con un risultato economico positivo di 35,2 milioni di euro. Nel quinquennio 2016-2020 si è registrato un incremento dei redditi superiore al 25% che ha sicuramente beneficiato della capacità della categoria di adeguarsi e rispondere agevolmente alle esigenze del mercato.

Le stime per 2021 prevedono un rallentamento

I redditi nel 2020 risentono ancora del trend positivo, registrando un +8% rispetto allo scorso esercizio. Le stime per il 2021, in conseguenza dell’impatto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul comparto delle costruzioni, lasciano prevedere un rallentamento, anche se mitigato dagli incentivi statali relativi alla cessione del credito in caso di ristrutturazione o efficientamento energetico. "È stato un anno complesso a causa della pandemia, ma siamo soddisfatti di come la Cassa abbia operato in tale contesto, supportando i propri iscritti con una serie di interventi e misure che vanno nella direzione di una maggior tutela e del rafforzamento della loro professione in un mercato che muta costantemente e diventa sempre più esigente e competitivo – commenta il Presidente della Cassa Geometri, Diego Buono – Proprio per questo abbiamo messo in campo una serie di misure a sostegno dei nostri iscritti, tra le quali la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali, l’anticipazione per conto dello Stato del “reddito di ultima istanza”, gli interventi a supporto della liquidità finanziaria tramite l’accesso al microcredito, le erogazioni di provvidenze straordinarie per i geometri contagiati dal virus e l’estensione della polizza sanitaria integrativa, con una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive per gli iscritti e le loro famiglie. Siamo consapevoli del fatto che ci sia ancora molto da fare – conclude il Presidente Buono – e che l’emergenza non è terminata, ma continueremo a lavorare per tutelare i nostri iscritti affinché siano pronti ad affrontare questa sfida dotati degli strumenti necessari”.

Risultati positivi

La gestione previdenziale della Cassa Geometri presenta nel 2020 un risultato di 24,5 milioni di euro. Cresce il patrimonio netto a 2.441,8 milioni di euro rispetto ai 2.406,6 milioni del 2019. Per la gestione degli impieghi mobiliari e finanziari è stato contabilizzato un risultato di gestione pari a 35,8 milioni di euro (23,6 milioni di euro nel 2019).