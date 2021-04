Ecobonus, quasi finiti i fondi per auto a diesel e benzina Euro6

Solo 12 milioni di euro rimasti per le auto a diesel e benzina meno inquinanti, cioè il 4,5% secondo il bonus tracker di Sky TG24. Termineranno in poche ore

Gli ecobonus per le auto green più inquinanti sono quasi terminati. Partiti a metà gennaio, dopo meno di tre mesi il nuovo stanziamento della legge di bilancio 2021 è quasi finito per le auto a diesel e benzina meno inquinanti (61-135 CO2 g/km). Sono ormai solo 12 milioni di euro, sui 250 stanziati, quelli rimasti a disposizione che verosimilmente termineranno in poche ore. Secondo il bonus tracker di Sky TG24, si tratta di poco più del 4 per cento (colonna verde).