E se Alitalia acquistasse una quota di un vettore europeo?

Si ipotizza da tempo l'ingresso di un colosso europeo in Alitalia, ad esempio Lufthansa. E se avvenisse il contrario? Se fosse la ex compagnia di bandiera ad acquisire una quota dentro un gruppo continentale? L'ipotesi degli esperti a Sky TG24 Business. Gurda il video

Alitalia, commissariata dal 2017, è in grave crisi, da tempo e gli stipendi di febbraio - ha annunciato il commissario straordinario Leogrande - slitteranno a inizio marzo. Per salvare la compagnia, si parla da tempo di una fusione con altri operatori più grandi, ad esempio Lufthansa. Che però, con la crisi covid, sono impossibilitati ad effettuare acquisizioni. Ecco allora l'idea inversa: usare i soldi stanziati dal governo per permettere ad Alitalia di comprare una quota di un gruppo estero. A Sky TG24 Business spiega la percorribilità di questa strada il prof. Ugo Arrigo, Economista dei trasporti dell'Università Bicocca di Milano.

