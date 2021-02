Effetto GameStop, sui mercati tocca all'argento. Che succede ora?

A Sky Tg24 Business ci siamo posti una domanda dopo il caso GameStop: possono davvero piccoli investitori creare movimenti di mercato così importanti? Rispondo Vito Lops del Sole24 Ore e Vincenzo Longo, premium manager di Ig. Che ci spiegano in termini semplici in che modo sia possobile quello che sta avvenendo in questi giorni, con migliaia di piccoli trader - di solito agnelli sacrificali nella battaglia coi grandi fondi speculativi - che coalizzandosi sui social stanno muovendo in modo massiccio gli asset su cui puntano. Ne hanno la forza? O non dipende tutto da loro?

Nella puntata di Sky Tg24 Business del primo febbraio, anche un approfondiemto sulle spese sanitarie degli italiani nel 2020, in era covid, con Andrea Polo di Facile.it.