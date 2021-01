Il Green Deal e i bilanci dei Paesi Ue

Il policy brief della School of Government Luiss Condividi:

In tutto il nostro continente la pandemia di COVID-19 sta riscrivendo le agende politiche per i prossimi anni. Tuttavia la lotta al cambiamento climatico rimane indiscutibilmente tra le priorità dell’attuale Commissione europea, così come confermato dall’impegno a destinare una quota cospicua delle risorse del Next Generation EU alla transizione energetica. La strategia dell’Unione europea nel campo della lotta al cambiamento climatico è stata descritta nel Green Deal europeo. Adottato nel Dicembre 2019, questo è stato tra i primi e più importanti atti della Commissione Von der Leyen. Il Green Deal si definisce come “una strategia di crescita” che ambisce a “trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva” e che sia carbon-neutral entro il 2050. Quello che il legislatore e in generale il policy-maker italiano non possono però sottovalutare è che un simile processo passa anche per valutazioni e decisioni prese al livello nazionale. A partire, per esempio, dalle questioni non semplici della misurazione dei sussidi alle fonti fossili e della loro rimodulazione, analizzate in questo Policy Brief. Obiettivi da perseguire soprattutto in sede di Legge di Bilancio ma rispetto ai quali il nostro Paese, non unico nell’UE, è ancora in ritardo.

nel Green Deal europeo.[1] Adottato nel Dicembre 2019, questo è stato tra i primi e più importanti atti della Commissione Von der Leyen. Il Green Deal europeo si definisce come “una strategia di crescita” che ambisce a “trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva” e che sia carbon-neutral entro il 2050, cioè capace di non generare emissioni nette di gas a effetto serra. Questa trasformazione dovrà, al contempo, essere giusta e inclusiva, cioè dovrà avvenire senza lasciare indietro cittadini, lavoratori e territori il cui benessere economico dipende in maniera significativa da attività ad alta intensità di emissioni o da quelle estrattive (per esempio il carbone). Per raggiungere questo obiettivo orizzontale, che cioè riguarda l’intera società ed economia europea, il Green Deal è concepito come una strategia di lungo termine tesa ad influenzare varie politiche europee (energetiche, industriali, agricole). Gli obiettivi ambiziosi di questa politica richiedono investimenti consistenti, in primo luogo a livello di bilancio europeo. Il principale strumento di sostegno previsto al momento è il piano di investimenti del Green Deal europeo che si pone come obiettivo di mobilitare 1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili tra il 2020 e il 2030, di cui 500 miliardi direttamente dal bilancio dell’UE e altrettanti attingendo a risorse pubbliche e private nazionali o di altre istituzioni finanziarie internazionali. Tuttavia, queste risorse non saranno sufficienti, per cui la Commissione europea richiede agli Stati membri di riorientare anche le politiche fiscali nazionali verso la transizione climatica, vale a dire di greening national budgets, o “inverdire” i bilanci nazionali nella traduzione italiana. L’introduzione e l’espansione degli strumenti di bilancio “verdi” servirà a riorientare investimenti, consumi e tassazione verso le priorità del Green Deal europeo. Questi strumenti consistono principalmente in: · Politiche di fissazione del prezzo del carbonio · Aumento della tassazione sulle attività che emettono gas ad effetto serra · Riduzione dei sussidi alle attività che emettono gas ad effetto serra. [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, 11.12.2019, COM(2019) 640.

Tassare o non sovvenzionare le attività economiche ad alta intensità di carbonio – in sostanza, il consumo di fonti fossili come petrolio, carbone e gas naturale – è un compito potenzialmente ingrato e sicuramente complesso. Ingrato perché queste maggiori tasse si traducono in un aumento del prezzo di alcuni beni e servizi di base – come i carburanti per il trasporto e per il riscaldamento – e del costo dell'energia, che è una determinante importante della competitività internazionale di alcuni settori industriali "pesanti", sia in termini di processi manifatturieri, ma anche di occupazione e PIL e di disparità territoriali. Basti pensare al fenomeno dei gilets jaunes in Francia, scatenato proprio da un aumento delle accise sui carburanti. Quindi, anche se maggior tassazione e minori sussidi sono efficaci nel ridurre il consumo di combustibili fossili e di conseguenza le emissioni di gas a effetto serra, i costi di una politica simile possono avere ripercussioni economiche e sociali significative. La corretta definizione di politiche fiscali verdi, secondo gli orientamenti suggeriti dalla Commissione europea, richiede di affrontare un certo numero di problemi sociali ed economici, ma anche tecnici, a partire da come si misura il prezzo del carbonio, qual è il corretto livello della tassazione delle emissioni di gas a effetto serra e come misurare e ridurre i sussidi ai combustibili fossili. In questo primo contributo, ci concentriamo su quest'ultimo punto. L'attenzione ai sussidi alle fonti fossili è stata messa al centro dell'agenda politica dal lavoro di diverse istituzioni internazionali, in particolare l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE). I sussidi alle fonti fossili vengono stimati – grossomodo – attorno ai 200 miliardi di dollari a livello globale[2]. Nei Paesi in via di sviluppo, tali sussidi consistono per lo più in trasferimenti diretti alla popolazione o misure che fissano il prezzo massimo dei combustibili. Nei Paesi sviluppati e in Europa, consistono solitamente in sconti fiscali, le cosiddette tax expenditures. In Europa, la Commissione europea stima che ogni anno produttori e consumatori di fonti fossili ricevano circa 50 miliardi di euro. L'industria dell'energia riceve circa 18 miliardi di sussidi, trasporto ed industria circa 11 miliardi ciascuno, mentre 5 miliardi vanno all'agricoltura. I sussidi per i consumatori privati sono invece più limitati, stimati a circa due miliardi.[3] Secondo la Commissione europea, in Italia i sussidi alle fonti fossili ammontano tra i 6 e i 7 miliardi annui. Tuttavia, il ministero dell'Ambiente, nel suo terzo Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi stima che questi sussidi ammontino a 17 miliardi. [2] 205 miliardi di dollari secondo l'AIE, che conta ulteriori 115 miliardi di dollari di sussidi per il consumo di energia elettrica; 178 miliardi per l'OCSE (la cui analisi copre 44 nazioni membre dell'OCSE o del G20). [3] Report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2020, Report on the State of the Energy Union pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on Governance of the Energy Union and Climate Action, Brussels, 14.10.2020 COM(2020) 950.