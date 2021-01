Borse europee in calo, Milano a -1.9%. Sale lo spread

Venerdì negativo per tutti i mercati del Vecchio Continente dopo l'indice Pmi dell'Eurozona in calo e il sondaggio Bce che vedono un Pil in crescita solo del 4,4% rispetto al 5,3% stimato a ottobre. Il differenziale tra Btp e Bund è schizzato a 124

Le Borse europee vivono una giornata negativa dopo l'indice Pmi dell'Eurozona in calo e il sondaggio della Bce tra 66 economisti che vedono un Pil in crescita del 4,4% contro il 5,3% stimato a ottobre. Milano (-1,9%) è la peggiore nel Vecchio Continente. In ribasso anche Madrid (-1,4%), Parigi (-1,1%), Francoforte (-0,7%) e Londra (-0,6%). Lo spread (COS'È) tra Btp e Bund è salito a 124 punti, poco dopo mezzogiorno (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD).