Piazza Affari corre, novembre mese record per Milano dal 1998

L'economia mondiale è ancora immersa nella pandemia che ha paralizzato molti settori. Ma i mercati finanziari già iniziano a percepire la fine della crisi e dei lockdown, e a novembre sono tornati a correre. È accaduto sia in Europa che negli Stati Uniti, per una serie di fattori analizzati da Ugo Montrucchio (gestore multi-asset di Schroders) a Sky TG24 Business.

I mercati finanziari si sono ripresi molto velocemente anche dalla caduta in picchiata di marzo prima di tutto grazie all'intervento delle banche centrali. Che hanno immesso nell'economia enormi quantità di denaro per sostenere il mercato. La Bce per esempio con il suo programma contro la pandemia ha l'obiettivo di investire 1.350 miliardi di euro. C'è inoltre l'euforia per i progressi sui vaccini, per cui aziende come quelle del settore aereo, le petrolifere e di tanti altri settori tradizionali hanno registrato forti aumenti delle loro azioni. La vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti ha portato molti analisti a essere ottimisti sui rapporti commerciali dei prossimi anni e sulla riduzione dell'incertezza geopolitica. E inoltre la probabile tenuta dei repubblicani al Congresso garantirà alle super-corporation di non dover subire aumenti di tasse.

Gli esperti spiegano che questo balzo in avanti delle azioni non deve stupire: il prezzo di una società quotata infatti è il valore attuale di tutti i suoi dividendi futuri. Che queste notizie fanno presumere torneranno a salire: da qui l'andamento positivo della borsa.

Andamento che però è molto più marcato negli Stati Uniti e in Cina rispetto all'Europa, come mostra anche il grafico elaborato da Sky TG24. Secondo Ugo Montrucchio la differenza è dovuta anche al fatto che il vecchio continente è privo di grandi aziende tecnologiche. Proprio il settore che ha sovraperfomato nei mesi della pandemia.