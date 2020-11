Le app per risparmiare e investire: finanza facile o è un'illusione?

Come si investe con in mano uno smartphone? E quali sono le tendenze di risparmio dei più giovani? Le soluzioni sono molte, anche in Italia. Ormai non è più necessario recarsi in una filiale. Le realtà che offrono servizi bancari e di pagamento online sono molte: Hype, N26, illimity bank, buddybank e tante altre. Ma alcune mettono a disposizione anche la possibilità di mettere da parte somme per risparmiare e fare operazioni di investimento, anche molto piccole.

Si tratta per esempio di Oval Money, fondata da quattro italiani nel 2016, che offre la possibilità di accumulare risparmi attraverso delle "regole" periodiche che si possono impostare. E poi di investire in strumenti finanziari settoriali, per lo più Etn. Altra realtà è Gimme5, app di proprietà della società italiana AcomeA sgr, che permette di mettere da parte piccole somme e investirle in fondi Pir. E infine Revolut (società inglese fondata nel 2015), un conto online gestibile da smartphone, che permette ai clienti - oltre a fare da salvadanaio - anche di effettuare operazioni di trading su azioni e criptovalute.

Rappresentanti delle tre aziende sono stati ospiti di Sky TG24 Business, insieme alla giornalista del Sole 24 Ore Lucilla Incorvati. Guarda nel video la puntata (o clicca qui) per vedere le risposte degli ospiti, tra cui Claudio Bedino (Oval Money), Flavio Talarico (Gimme5) ed Elena Lavezzi (Revolut).