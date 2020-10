Nonostante la pandemia, il risparmio degli italiani è aumentato

Quella causata da Covid-19 è una crisi diversa dalle precedenti. Lo è sicuramente per i consumi, che in ogni recessione calano ma questa volta invece – complice il lockdown – sono letteralmente crollati. E se i soldi non vengono consumati, non possono che finire nel risparmio. Così, la cosiddetta propensione al risparmio si è impennata, molto di più di quanto successo nella crisi del debito.

Lo ha certificato anche Acri, l’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio che organizza oggi, come ogni anno, la giornata mondiale del risparmio, su cui ha pubblicato una ricerca insieme a Ipsos.

L'aumento del risparmio



l 58 per cento degli intervistati ha risparmiato nell’ultimo anno senza fare rinunce, dieci punti in più rispetto al 2018, e il 42 per cento riuscirebbe a far fronte a una spesa imprevista di 10mila euro.

Vinti e vincitori

Purtroppo però ci sono vinti e vincitori. Tuttavia un terzo degli intervistati ha dichiarato di non aver risparmiato nell'ultimo anno. E una minoranza, degli italiani, soprattutto giovani, donne e poveri, ha visto intaccati allo stesso tempo consumi e risparmi.