L’inflazione scende ma i prezzi del carrello della spesa salgono

I numeri pubblicati dall’Istat spiegano infatti il motivo dell’apparente divergenza. A settembre, come anche nei mesi scorsi, il valore medio dei prezzi è calato rispetto all’anno scorso. Il mese scorso l’indice generale dei prezzi al consumo si è ridotto dello 0,6 per cento rispetto agli stessi 30 giorni del 2019. E così è accaduto da maggio in poi. Il motivo è presto detto: la pandemia ha causato una crisi economica, prima dell’offerta durante il lockdown, e ora della domanda per via delle ripercussioni economiche. Ciò significa che si consuma e si investe di meno, e questo ha ripercussioni sul valore dei prezzi che dunque scendono. Così accade in Italia, come anche nel resto dell’Eurozona.

E allora perché invece i prodotti al supermercato salgono? Sempre secondo l’Istat i prezzi dei beni alimentari e per la cura della casa e della persona sono cresciuti dell’1 per cento rispetto a un anno fa, e anche ad agosto erano cresciuti di poco meno. Non è una differenza da poco: se l’inflazione generica dall’inizio dell’anno è diminuita dello 0,2 per cento, per il carrello della spesa è leggermente cresciuta dell’1,2.

La differenza sta tutta nella composizione dell’indice generale dei prezzi. Il calo è dovuto infatti in larga parte al prezzo dell’energia che è ancora in calo a settembre rispetto a un anno fa del 13,6 per cento per il mercato regolamentato e dell’8,2 per quello libero. Sappiamo infatti che il costo delle bollette è crollato durante il lockdown, vista la caduta dei consumi, e sta ora lentamente recuperando. Alle famiglie italiane per questo resterà in tasca un risparmio annuo di circa 74 euro per l’elettricità e di 133 per il gas, secondo Arera. Ecco dunque spiegato il motivo per cui i prodotti alimentari e per la cura della casa e della persona continuano ad aumentare di prezzo (visto che il loro consumo non può essere ridotto in modo significativo) mentre altre spese riducono il loro onere.