Borsa Italiana venduta a Euronext per 4,3 miliardi di euro

Borsa Italiana cambia proprietario. Per alcuni sembrerà strano: infatti le borse valori oltre a essere il luogo per eccellenza delle compravendite al cardiopalma, possono essere anche comprate e vendute.

Euronext compra Borsa Italiana

Così è accaduto a Borsa Italiana, la società che controlla la borsa di Milano di Piazza Affari. E' Euronext, la confederazione di listini europei a guida francese che controlla tra gli altri i listini di Parigi, Amsterdam e Bruxelles, che ha concluso la trattativa per l’acquisto di Borsa Italiana dal London Stock Exchange. La borsa di Londra aveva infatti acquistato piazza Affari tredici anni fa, per un valore quattro volte più basso. La cordata di Euronext ha vinto la concorrenza degli svizzeri di Six e dei tedeschi di Deutsche Boerse, aggiudicandosi l’acquisto per ben 4,3 miliardi di euro. Le borse negli ultimi anni hanno infatti accumulato valore grazie all’enorme mole di dati finanziari che gestiscono.

Nella cordata vincitriche anche Cdp

Nella cordata vincitrice compare anche Cassa Depositi e Prestiti, la principale cassaforte a controllo pubblico per gli investimenti. Il governo ha infatti sempre premuto per riportare Borsa Italiana sotto il controllo italiano, almeno in parte. In questo modo intende tutelare il mercato dove vende i suoi titoli di debito pubblico e vuole anche favorire la quotazione in borsa delle piccole e medie imprese italiane che oggi invece dipendono molto dal credito bancario. Per questo il presidente e l’amministratore delegato di Borsa dovrebbero essere italiani e assumere un ruolo importante nella governance del gruppo europeo.