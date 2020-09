Atlantia, no alla manleva per CdP. Governo valuta revoca

Scade oggi l'ultimatum del Governo sulla revoca della concessione autostradale. Atlantia, la holding dei Benetton, conferma la disponibilità a cedere Aspi, ma dice no alla manleva, ossia a mantenere su di sè la responsabilità per il crollo del ponte Morandi. Dossier sul tavolo del Cdm stasera o domenica, a mercati chiusi

Manleva. Uno di quei termini giuridici un po’ ostici, non certo da linguaggio di tutti i giorni, che a un certo punto, all’improvviso, finiscono nei titoli dei giornali e al centro del dibattito pubblico. Che cos’è, che significa, come funziona la manleva? In soldoni (e qui ne ballano tanti), è un accordo con cui il primo soggetto si obbliga a tenere indenne il secondo soggetto da pretese patrimoniali avanzate da terzi per un evento passato, precedente l’accordo. Pratica diffusa, specie nei contratti commerciali: chi vende mantiene su di sé la responsabilità per determinati eventi, ben specificati nel contratto.

Il nodo manleva tra Benetton e CdP

Ruota (quasi) tutta attorno alla manleva la partita per la cessione di Autostrade. In una lettera inviata al governo al termine dell’ultimo consiglio di amministrazione, Atlantia conferma infatti la volontà di cedere Aspi a Cassa depositi e prestiti attraverso un'operazione di Mercato – come da accordi a tre di metà luglio - ma bolla come 'inaccettabile' l’inserimento di una clausola di manleva a favore di CdP. Tradotto, la holding dei Benetton non ci sta a mantenere su di sé, mentre vende la società Autostrade, la responsabilità per il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuta sotto la sua gestione nell’agosto 2018.