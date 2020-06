Bayer patteggia 10 miliardi per le cause contro il diserbante Roundup

Il colosso, che ha trovato un accordo per circa 95mila azioni legali, ha stanziato fondi per far fronte ad eventuali futuri procedimenti e per l’istituzione di un comitato scientifico indipendente, che dovrà stabilire se effettivamente il glifosato causa il cancro

Bayer ha raggiunto un accordo per patteggiare decine di migliaia di azioni legali legate al Roundup, il diserbante ereditato con l'acquisizione di Monsanto nel 2018. A causa del prodotto, accusato di provocare il cancro, il colosso ha stanziato oltre 10 miliardi di dollari, di cui 1,25 miliardi sono stati accantonati per far fronte a eventuali nuove cause. Decisivo il coronavirus per l’accordo Nello specifico il patteggiamento non riguarda tutte le azioni legali contro Roundup. Dell’accordo, infatti, fanno parte circa 95mila procedimenti, mentre altri 25mila restano fuori per scelta. Il patteggiamento è maturato dopo lunghe trattative e, secondo diversi osservatori, potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nella sua definizione il ritardo di diverse sedute in tribunale che sono inevitabilmente saltate a causa dell’emergenza coronavirus.