Coronavirus, Sangalli: "Rischio di danni permanenti all’economia"

Per via della pandemia di coronavirus, c'è un "rischio di danni permanenti all’economia". A lanciare l'avvertimento è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Il commento è relativo ai dati che oggi ha diffuso l’Ufficio Studi di Confcommercio e che indicano che ad aprile, "i consumi sono crollati del 47%". Per Sangalli ora ci sarà bisogno di una ripartenza che vada oltre il decreto rilancio, "un piano di ricostruzione complessiva del Paese che oggi ancora non c'è", "indennizzi più robusti e liquidità vera" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).