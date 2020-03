Coronavirus, Fca sospende la produzione in Nord America

Le case automobilistiche statunitensi General Motors, Ford e Fiat Chrysler hanno annunciato che sospenderanno la produzione di automobili in Nord America in risposta alla pandemia del nuovo coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).

La chiusura degli stabilimenti

Gli stabilimenti "Big Three" di Detroit negli Stati Uniti, in Canada e in Messico saranno chiusi da giovedì 18 marzo, almeno fino al 30 marzo "per pulirli a fondo e proteggere i lavoratori dalla diffusione di Covid-19", hanno comunicato le aziende. Dopo quella data, la situazione "sarà rivalutata settimana per settimana", insiste Gm, mentre Fiat Chrysler promette di fare un rapporto sui progressi compiuti alla fine di questo mese.

La nota di Fca

"Lavorando con il United Auto Workers e avendo visitato molti dei nostri impianti ieri” ha detto Mike Manley, l'amministratore delegato di Fca. “dobbiamo assicurarci che i nostri dipendenti si sentano sicuri e di prendere tutte le misure possibili per tutelarli. Continueremo a fare quello che è giusto per i nostri dipendenti durante questo periodo di incertezza". Anche se la priorità è la salute e la sicurezza della forza lavoro "stiamo anche valutando l'impatto di tutte le misure prese all'interno della società e delle condizioni macro economiche legate all'emergenza coronavirus sulla nostra guidance finanziaria - osserva Fca . Offriremo un aggiornamento quando la valutazione sarà completata e avremo una visibilita' sufficiente sulle condizioni di mercato".