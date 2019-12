Il consiglio di Psa, proprietaria di Peugeot, ha firmato il Protocollo di accordo per le nozze con Fiat-Chrysler. Lo riportano all'Ansa fonti vicine al dossier. Secco "no comment", invece dal gruppo Psa, che non conferma ma nemmeno smentisce le indiscrezioni. Il via libera sarebbe arrivato all'unanimità. Prosegue così il percorso che porterà alla nascita del quarto gruppo mondiale del settore auto: 8,7 milioni di veicoli venduti nel 2018, in Europa secondo solo a Volkswagen. (LA CLASSIFICA DEI GRUPPI AUTOMOBILISTICI - LA LETTERA AI DIPENDENTI)

Le prossime tappe

La palla passa ora agli azionisti, che a gennaio saranno convocati dai consigli delle due società per approvare la cessione delle azioni a una newco. La nuova società controllerà le quote del gruppo e sarà paritetica (50% Fca e 50% Psa), avrà sede in Olanda e sarà quotata a Milano, Parigi e Wall Street. Alla guida del gruppo ci saranno Carlos Tavares, amministratore delegato, e John Elkann, presidente. Il consiglio di amministrazione sarà formato da cinque rappresentanti dei soci Psa e cinque dei soci Fca, mentre l'undicesimo consigliere sarà Tavares che avrà un mandato iniziale di 5 anni. Non ancora chiarito il ruolo di Mike Manley, attuale amministratore delegato di Fca, che dovrebbe continuare a lavorare a stretto contatto con Tavares. Sul piatto rimane ancora incerto il ruolo dei cinesi di Dongfeng, soci dei francesi, che potrebbero fare un passo indietro cedendo quote alla famiglia Peugeot.

