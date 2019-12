Dazi Usa, Sassoli a Sky TG24: aggressività non ci piace VIDEO

Quello dei dazi “non è un modo di ragionare che ci piace, soprattutto con chi è stato un nostro partner per tanti anni. Non ci piace questo modo così aggressivo e allo stesso tempo abbiamo da mettere sul tavolo alcuni principi che per noi sono irrinunciabili: le tasse si pagano dove si fanno i profitti e noi vogliamo regolare un mondo in cui le tasse si pagano dove si fanno i profitti”. Lo ha detto a Sky TG24 Mondo il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, commentando la minaccia del Presidente Usa Donald Trump di prevedere altri dazi in caso venga approvata in alcuni Paesi europei la digital tax.

"Dazi sono dannosi per Europa e Stati Uniti"

“I dazi – ha proseguito - creeranno tensioni inutili, non serviranno ad accrescere Europa e Stati Uniti e soprattutto a fare in modo che Europa e Stati Uniti siano regolatori del mondo globale, o meglio possano aiutare il mondo globale ad avere delle regole. Vedremo alla fine della visita del Presidente Trump in Europa quale sarà la risposta che altre istituzioni daranno. Come Parlamento posso dire che abbiamo la necessità di non rinunciare alla nostra identità”.