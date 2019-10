A settembre il tasso di disoccupazione è tornato a salire, attestandosi al 9,9% rispetto al 9,6% di agosto (+0,3%). Lo rileva l’Istat nella sua stima sugli occupati e sui disoccupati di settembre. Sale anche il tasso di disoccupazione giovanile, ovvero della fascia di persone che va dai 15 ai 24 anni: +1,1% in un mese, attestandosi a quota 28,7%.

Aumentano le persone in cerca di lavoro

In Italia, aggiunge ancora l’Istat, aumentano anche le persone in cerca di lavoro: +3% su base mensile (da agosto a settembre), che corrisponde a circa 73mila persone in più alla ricerca di un’occupazione.

In calo gli occupati, aumentano solo dipendenti a termine

A settembre 2019, la stima degli occupati risulta in "leggero calo", scendendo dello 0,1%, pari a 32mila unità in meno rispetto ad agosto. Il tasso di occupati resta comunque stabile al 59,1%. Aumentano in particolare i dipendenti a termine (+30mila), mentre diminuiscono i dipendenti a tempo indeterminato (-18mila) sia, soprattutto, gli autonomi (-44mila).

In tre mesi persi 60mila occupati

"Dopo la crescita dell'occupazione registrata nel primo semestre dell’anno", spiega ancora l’Istat, "e il picco raggiunto a giugno, a partire da luglio i livelli occupazionali risultano in lieve ma costante calo, con la perdita di 60 mila occupati tra luglio e settembre".