Digitalizzare intere città, innovare e creare centri intelligenti, connessi e tecnologicamente avanzati. Migliorare la qualità della vita delle persone e delle aziende sul territorio e farlo grazie anche all'intelligenza artificiale. Insomma, vere e proprie smart cities, come quelle pensate da Huawei, che attraverso la sua iniziativa Smart City Alliance e alla sua ricerca propone nuovi modelli e nuove visioni per quelle che potrebbero essere le metropoli di domani.

La rivoluzione arriva col 5G

Infrastrutture, trasporti, turismo, sport, servizi, scuole e sanità: un mondo interconnesso anche e soprattutto dalla tecnologia 5G. Una città del futuro che avrà la possibilità di osservare l'ambiente cittadino con occhi e sensori e fornire, rilevare ed elaborare dati e algoritmi per aiutare la Pubblica Amministrazione in quello che viene definito un nuovo ecosistema digitale.

Le parole di Thomas Miao

In occasione del roadshow dedicato al progetto "Smart City for Intelligent Life", il ceo di Huawei Italia, Thomas Miao, scruta il futuro e guarda anche al nostro paese: "Siamo in Italia da 15 anni e intendiamo restare e continuare a investire", sottolinea. "In Italia portiamo in dote l’esperienza di 160 progetti di Smart city già realizzati nel mondo e c’è la volontà - spiega Miao - di portare in Italia queste competenze. Dopo il progetto pilota di Cagliari vogliamo lanciare una Smart City Alliance con partner e stakeholder per spingere l’innovazione nelle città", conclude Miao.

Lo Smart City Tour

Il tour di Huawei, partito da Milano, è passato da Torino, Genova e Roma e si prepara a sbarcare a Bari (l'8 ottobre) per poi concludere il proprio ciclo a Matera (il 10 ottobre) e a Cagliari (il 15 ottobre).