Il tasso di disoccupazione a settembre 2018 si è attestato al 10,1%, risalendo di 0,3 punti percentuali su agosto. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a settembre 2017 il tasso di disoccupazione è diminuito dell' 1,1%. Le persone in cerca di lavoro sono 2 milioni e 613 mila, in aumento di 81 mila unità (+3,2%) rispetto ad agosto e in calo di 288 mila unità su settembre 2017. Cresce anche la disoccupazione giovanile che si attesta al 31,6%. I dati arrivano dopo che ieri l'istituto nazionale di statistica aveva reso note le stime sul Pil, fermo nel terzo trimestre 2018. Sempre oggi, invece, l'Eurostat ha comunicato i dati sull'inflazione (2,2% a ottobre in aumento rispetto al 2,1%) e sulla disoccupazione (8,1% a settembre stabile rispetto ad agosto) nell'Eurozona.

Aumentano gli impieghi a termine

A settembre gli occupati diminuiscono di 34 mila unità su agosto (-0,1%) mentre su settembre 2017 sono in aumento di 207 mila unità. Dopo la crescita registrata ad agosto si ha un calo del tasso di occupazione (al 58,8%). L'Istat sottolinea che gli occupati sono 23 milioni e 308 mila. A settembre il calo dell'occupazione si è concentrata nei dipendenti permanenti (-77.000 unità) mentre sono aumentati gli occupati a termine (+27.000 su agosto 2018 e +368.000 su settembre 2017) e gli indipendenti (+16.000 su agosto 2018 e +22.000 su settembre 2017).

Disoccupazione giovanile risale al 31,6%

Il tasso di disoccupazione dei giovani, a settembre, è risalito al 31,6% con un aumento di 0,2 punti percentuali su agosto 2018 e un calo di 3 punti percentuali su settembre 2017. L’Istat spiega che nella fascia tra i 15 e i 24 anni il tasso di occupazione è al 17,3%, invariato su agosto. Tra i 15 e i 24 anni lavorano 1 milione 19 mila persone (+6.000 su agosto) mentre i disoccupati sono 470.000.

Cresce il numero degli over 50 al lavoro

A settembre è aumentata ancora l'età media dei lavoratori: gli over 50 al lavoro raggiungono quota 8.546.000 con un un aumento di 22.000 unità rispetto ad agosto e di 333.000 unità rispetto a settembre 2017. La stretta sull'accesso alla pensione insieme al cambiamento demografico fanno sì che la fascia più anziana si avvicini per numerosità a quella centrale, tra i 35 e i 49 anni, che perde 55.000 unità su agosto e 154.000 unità su settembre 2017 arrivando a quota 9.655.000 occupati.

Inflazione e disoccupazione nell'Eurozona

Anche l'Eurostat ha comunicato oggi dati sulla disoccupazione e sull'inflazione. La disoccupazione a settembre 2018 nei 19 Paesi dell'Eurozona è rimasta stabile rispetto ad agosto attestandosi all'8,1%, restando sempre ai minimi da novembre 2008. Anche se si allarga l'analisi ai 28 Paesi dell'Ue (compresi i 9 che non hanno l'Euro come moneta), il tasso è ugualmente rimasto invariato al 6,7%, il livello più basso mai registrato dall'inizio delle serie storiche cominciate a gennaio 2000. A settembre 2017 nei 19 Paesi dell'Eurozona era all'8,9% e nei 28 al 7,5%. L'Italia (10,1%) è l'unico Paese insieme alla Svezia (6,5%) ad aver registrato una crescita. L'Italia (10,1%) si conferma quindi terza dietro la Grecia (19% a luglio) e la Spagna (14,9%). L'inflazione sale al 2,2% a ottobre, in aumento dal 2,1% di settembre. E' la stima flash di Eurostat. Guardando alle componenti principali, a pesare di più è l'energia (10,6% rispetto a 9,5% di settembre), seguita da alimentari, alcolici e tabacchi (2,2% contro 2,6%), i servizi (1,5% dopo 1,3%) e i beni industriali non energetici (0,4% dopo 0,3%).