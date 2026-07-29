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Scicli, anziano pestato per un presunto debito: 5 arresti

Cronaca

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donnalucata, frazione di Scicli. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l’obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24 mila euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.

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