Scicli, anziano pestato per un presunto debito: 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donnalucata, frazione di Scicli. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l’obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24 mila euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.