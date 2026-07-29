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Il tempo dell'adolescenza nel romanzo di Giulia Baldelli

Cronaca

Si intitola "Un mondo soltanto" il nuovo romanzo della scrittrice. L'anticipazione di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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