Incipit, Guia Baldelli racconta "Un mondo soltanto"

La nuova puntata del programma di libri di Sky TG24 è dedicato al romanzo della scrittrice che torna in libreria con una storia pubblicata da NNEditore. L'intervista di Fiippo Maria BattagliaTutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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