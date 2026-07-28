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Piattaforma ecologica in fiamme nel Milanese: un ferito

Cronaca

Un incendio è divampato nella piattaforma ecologica A2A di Novate Milanese, in provincia di Milano. Le fiamme hanno coinvolto rotoballe di carta in un capannone. Il custode di 55 anni è stato ricoverato al Niguarda per intossicazione e leggere ustioni, ma non è grave. Sul posto sono intervenuti 12 mezzi dei Vigili del fuoco per domare i focolai e avviare la bonifica. Dai primi rilievi Arpa l'aria non presenta sostanze inquinanti.

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