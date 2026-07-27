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Milano ricorda le vittime della strage di via Palestro

Cronaca

Milano ha ricordato il 33° anniversario della strage di via Palestro, l’attentato mafioso del 1993 che uccise cinque persone, tra cui tre Vigili del Fuoco, un agente della Polizia Locale e Moussafir Driss. La città rinnova il ricordo e l’impegno contro le mafie.

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