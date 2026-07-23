Bologna, rapina con ostaggi in banca: banditi in fuga

Una banda di rapinatori ha colpito la filiale della Banca di Imola a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. I malviventi hanno rinchiuso clienti e dipendenti all'interno del caveau, prima di darsi alla fuga. L'intervento dei reparti speciali dei carabinieri ha permesso di liberare tutti gli ostaggi, mentre le ambulanze del 118 hanno fornito assistenza alle persone sotto choc.
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