Torino, fontana ridipinta di verde da Extinction Rebellion

A Torino gli attivisti di Extinction Rebellion hanno ridipinto di verde fluo "Turet" una fontana pubblica in piazza Arbarello, affiggendo la scritta: "Caldo e siccità: chi governa ti lascia a secco". L'azione denuncia, secondo il movimento, le responsabilità di Governo e Regione nella gestione della crisi climatica, richiamando l'attenzione sulla siccità e sul livello del Po.
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