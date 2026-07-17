Napoli, abbandona cucciolo di cane tra rifiuti a Giugliano: denunciato

​Le telecamere trappola hanno incastrato un imprenditore edile di Bacoli. Stava scaricando scarti pericolosi e insieme a questi anche un cucciolo denutrito, lasciato sul ciglio della strada a Giugliano. Denunciato dai Carabinieri Forestali

Le telecamere di videosorveglianza contro i reati ambientali a Giugliano hanno ripreso un uomo intento a sversare rifiuti pericolosi e, subito dopo, ad abbandonare un cucciolo di cane sul ciglio della strada prima di fuggire in auto. I Carabinieri Forestali di Pozzuoli, che monitoravano la zona da remoto, sono intervenuti immediatamente sul posto salvando il cagnolino, trovato denutrito e disidratato. L'animale è stato affidato all'Asl veterinaria del Frullone per le cure ed è ora in attesa di adozione.

Uomo denunciato

​L'analisi dei filmati ha permesso ai militari di identificare il responsabile: un imprenditore edile di 52 anni residente a Bacoli. L'uomo è stato rintracciato e denunciato sia per lo sversamento illecito di rifiuti sia per l'abbandono dell'animale. Oltre alle sanzioni penali, rischia ora il ritiro della patente di guida per aver utilizzato il proprio veicolo per commettere il reato.