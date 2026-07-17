Modena, uomo ucciso nell'androne di un condominio

Un uomo, italiano e di età compresa tra i 30 e i 35 anni, è stato ucciso a coltellate in via Tignale del Garda a Modena. Il corpo è stato trovato nell'androne di un palazzo da alcuni residenti, che hanno SUBITO dato l'allarme. La vittima abitava nei paraggi. I carabinieri stanno sentendo una donna residente nello stabile; i condomini riferiscono di una lite all'alba che potrebbe essere legata a fatti di droga.