Traffico di rifiuti tra Europa e Medio Oriente: arresti

Un presunto traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri Paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati.
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