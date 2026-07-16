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Traffico di rifiuti tra Europa e Medio Oriente: arresti

Cronaca

Un presunto traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri Paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati.

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